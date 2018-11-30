МОСКВА, 30 ноя /ПРАЙМ/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о продлении на полтора года срока получения лицензии на ведение энергосбытовой деятельности, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Действующее законодательство обязывает энергосбытовые организации получить лицензию на ведение своей деятельности до 1 января 2019 года. С 2019 года энергосбытовая деятельность без лицензии запрещается, а в случае нарушения данного запрета должна наступать административная ответственность.

Законопроектом срок обязательного получения лицензии на ведение энергосбытовой деятельности и введения запрета на такую деятельность без лицензии переносится с 1 января 2019 года на 1 июля 2020 года. В связи с этим административная ответственность за нарушение этого запрета также будет применяться лишь с 1 июля 2020 года.

Законопроект разработан в соответствии с поручением правительства РФ от 18 сентября № ДК-П9-6205. "Предлагаемые проектом федерального закона изменения не связаны с реализацией государственных программ РФ и не влияют на достижение их целей", — отмечается в пояснительной записке к нему.