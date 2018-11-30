МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. АФК "Система" Владимира Евтушенкова рассматривает возможность частично или полностью продать бенефициарную долю в компании Global Petroleum Group (GPG), которая добывает нефть и газ на шельфе Гренады, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники, знакомые с менеджментом компании и чиновниками Гренады.

Евтушенков подтвердил изданию, что возможность продажи рассматривается. Собеседники газеты сообщили, что переговоры, в частности, ведутся с китайскими интересантами, особенно интересуется один крупный китайский фонд. Евтушенков не сказал, какие компании проявили интерес к его активу и были ли среди них российские. Представитель "Системы" от комментариев отказался.

Кипрская "дочка" "Системы" в 2013 году купила 50-процентную долю в Multiple Investments, которая полностью контролирует единственную лицензию на добычу углеводородов на шельфе Гренады – GPG. Затем АФК "Система" обеспечила GPG двумя займами на разведку и бурение: первый – беззалоговый на 69,2 миллиона долларов, второй – на 100 миллионов долларов под залог 19% GPG. Этот заем можно конвертировать в акции GPG, говорится во внутреннем отчете "Системы".

Консалтинговая компания в области нефтегазодобычи DeGolyer в августе оценила запасы газа GPG примерно в 400 миллиардов кубометров, а стоимость проекта – в 774 миллиона долларов. Таким образом, "Система" может выручить за гренадский актив максимум 534 миллиона долларов.

В случае GPG речь идет преимущественно о газовых запасах, монетизировать которые сложнее, чем нефтяные, отметил директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. Все упирается в инфраструктуру и покупателя, готового платить за газ адекватную цену. По словам эксперта, вряд ли за эти активы можно выручить большие деньги. Если запасы подтверждены, следующая задача владельца актива – поиск покупателя и привлечение банковского финансирования. Это может занять время, а без понимания, как и кому газ будет продаваться, актив, скорее всего, может быть продан только с большим дисконтном.

Как сообщил собеседник издания, знакомый с менеджментом компании, еще нет четкого понимания, полностью ли будет продан пакет "Системы" или только часть. Многое зависит от предложения.