БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя — ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Александр Новак, говоря о рисках для "Северного потока-2" из-за обострения отношений России и Украины, сообщил РИА Новости, что проект должен быть реализован для обеспечения безопасности потребителей Европы.

"Проект выгоден европейским потребителям и Европе в целом, он важен и должен быть реализован как перспективный проект в будущем для обеспечения безопасности европейских потребителей", — ответил Новак на вопрос о том, не видит ли он проблем для проекта из-за обострения ситуации с Украиной.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим " Северным потоком". Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.