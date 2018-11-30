МОСКВА, 30 ноя /ПРАЙМ/. "Русгидро" планирует привлечь кредитную линию с лимитом в размере 20 миллиардов рублей для финансирования текущей операционной, финансовой и инвестиционной деятельности, следует из материалов на портале госзакупок.

Срок возобновляемой кредитной линии семь лет, указывается в заявке. Кредитора планируется определить 27 декабря, заявки от претендентов принимаются по 17 декабря.

В конце декабря компания собирается выбрать банк, который откроет ей возобновляемую кредитную линию также в размере 20 миллиардов рублей. Заявки на этот тендер подали Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) и Промсвязьбанк.

"Русгидро" — один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "Русгидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 39 ГВт.