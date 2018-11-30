МОСКВА, 30 ноя /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в пятницу вечером замедлили темпы снижения на надеждах, что ОПЕК+ по итогам заседания, которое состоится на следующей неделе в Вене, примет решение сократить нефтедобычу, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 20.37 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,23% — до 59,75 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,16%, до 51,38 доллара за баррель. При этом ранее в ходе пятничных торгов стоимость обеих марок падала более чем на 3%.

"Рынки рассматривают встречу ОПЕК на следующей неделе как потенциальный источник поддержки цен на нефть, надеясь, что картель продемонстрирует приверженность сокращению добычи и стабилизации цен", — цитирует агентство Market Watch аналитика IronFX Мариоса Хаджикирякоса (Marios Hadjikyriacos).

На следующей неделе в Вене состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, собрание министров стран-членов ОПЕК, а также встреча министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+. Трейдеры надеются, что организация примет решение о сокращении объемов добычи нефти для поддержания мирового сырьевого рынка. В последнее время участники сделки все чаще говорят о риске переизбытка сырья на рынке в 2019 году.

Определенное давление на котировки оказывают данные о буровой активности в США. Как сообщила американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE), число нефтяных буровых в США по итогам недели по 30 ноября выросло на 2 единицы, до 887 штук. Число газовых установок при этом уменьшилось на 5, до 189 единиц. Таким образом, общее число установок снизилось на 3 единицы, до 1076 штук.