МОСКВА, 30 ноя /ПРАЙМ/. Министр энергетики России Александр Новак и глава минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих провели встречу на полях саммита G20, сообщило российское министерство в своем официальном микроблоге в Twitter.

"Александр Новак встретился с министром энергетики, промышленности и природных ресурсов королевства Саудовская Аравия Халидом аль-Фалихом", — говорится в сообщении Минэнерго РФ.

Ранее в пятницу Новак сообщил РИА Новости, что во время встречи с аль-Фалихом на полях саммита G20 планируется обсудить вопрос о возможном сокращении добычи нефти ОПЕК+ в 2019 году и совместные проекты между РФ и Саудовской Аравией.