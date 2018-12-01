БРЮССЕЛЬ, 1 дек /ПРАЙМ/. Евросоюз будет в ближайшие годы импортировать все большую долю потребляемого газа, говорится в материалах Европейской комиссии.

"Европа в настоящее время импортирует около 70% газа, который ей необходим, и эта доля, как ожидается, будет возрастать в ближайшие годы", — значится в документах.

Комиссия обратила внимание на "быстро сокращающуюся внутреннюю добычу газа" в Евросоюзе.

По ее данным, СПГ представляет важную часть стратегии ЕС по диверсификации источников и маршрутов получения энергии. Являясь вторым крупнейшим единым газовым рынком в мире после США, Евросоюз представляет собой привлекательный вариант для США по поставкам СПГ, отмечает ЕК.