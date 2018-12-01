МОСКВА, 1 дек /ПРАЙМ/. Россия планирует до конца года заключить контракты по поставкам в Китай топлива в рамках проекта китайского быстрого реактора и на энергоблоки 7 и 8 Тяньваньской АЭС, заявил глава Минэнерго Александр Новак.

"До конца года рассчитываем также заключить топливные контракты по этим проектам (по проекту китайского быстрого реактора и на энергоблоки 7 и 8 Тяньваньской АЭС)", — цитирует Новака сайт министерства.

"Что касается газового сотрудничества, то речь, в первую очередь, идет о проекте "Ямал СПГ". С начала запуска первой линии проекта в декабре 2017 года и запуска второй в августе этого года с проекта отгружено более 4,5 миллионов тонн сжиженного газа, пуск третьей очереди ожидается в ближайшее время, — добавил он.

Россия и Китай на полях выставки China International Import Expo в Шанхае подписали четыре исполнительных контракта по проектам сооружения новых блоков 7 и 8 Тяньваньской АЭС, а также китайского демонстрационного ядерного реактора на быстрых нейтронах CFR600.

АО "Инжиниринговая компания "АСЭ" и предприятия корпорации CNNC подписали контракт на технический проект на блоки №7 и №8 Тяньваньской АЭС. АО "ОКБМ "Африкантов" и предприятия CNNC подписали по проекту CFR600 исполнительные контракты на поставку оборудования и оказание услуг, предоставление лицензии на право использования программных средств, а также на услуги по экспертизе документации.