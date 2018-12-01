МОСКВА, 1 дек /ПРАЙМ/. Требования к компаниям-поставщикам для проектов строительства госкорпорацией "Росатом" АЭС за рубежом обсудят на форуме поставщиков атомной отрасли "Атомекс", который пройдет в Москве 3-4 декабря.

В связи с расширением портфеля заказов "Росатома" возникает необходимость привлечения новых поставщиков в эти проекты и, как следствие, повышения информированности потенциальных поставщиков в вопросах закупок.

Как следует из программы "Атомекса-2018", в ходе форума, в частности, пройдет круглый стол "Сооружение АЭС российского дизайна в России и за рубежом. Статус проектов, возможности поставщиков".

Основными темами других круглых столов на "Атомексе" станут особенности закупочной деятельности и контрактации поставщиков оборудования и услуг для проектов "Росатома" в России и за рубежом; типизация и унификация поставляемого оборудования для АЭС; финансовые инструменты поддержки поставщиков.

В 2017 году форум "Атомекс" собрал почти 3 тысячи делегатов и гостей из 12 стран, свыше 1100 компаний-поставщиков.

Агентство РИА Новости (флагманский ресурс МИА "Россия сегодня") выступает стратегическим информационным партнером "Атомекса-2018".