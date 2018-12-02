МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Россия и Аргентина смогут выполнять проекты по мирному атому в третьих странах, такая возможность предусмотрена в подписанном в субботу в Буэнос-Айресе на полях саммита G20 документе о российско-аргентинском партнерстве в области мирного использования атомной энергии.

Торжественная церемония состоялось в присутствии президента России Владимира Путина и аргентинского лидера Маурисио Макри. С российской стороны документ подписал генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, с аргентинской стороны – секретарь по энергетике министерства государственной казны Аргентины Хавьер Игуасель.

Как отмечается в сообщении Росатома, среди основных направлений взаимодействия, предусмотренного документом, – проработка различных моделей реализации проектов сооружения АЭС большой и малой мощности на территории Аргентины. Соглашение также предполагает работу над совместной реализацией проектов в третьих странах, включая сооружение исследовательских центров и развитие кадрового потенциала для них. Наконец, документ открывает дорогу для проведения совместных научных исследований, подготовки кадров и ряда других направлений.

Также согласно документу, стороны рассмотрят возможность совместной эксплуатации флота плавучих АЭС на базе российского дизайна с учетом завершения строительства первой российской плавучей АЭС "Академик Ломоносов".

Одновременно со стратегическим документом была подписана "дорожная карта" сотрудничества по реализации конкретных российско-аргентинских проектов в области использования атомной энергии в мирных целях.

"Подписанный документ позволит расширить существующее сотрудничество с аргентинскими партнерами. Мы в госкорпорации "Росатом" абсолютно уверены, что этот шаг придаст новый импульс нашему взаимовыгодному сотрудничеству в области применения ядерных технологий в мирных целях", – сказал на церемонии подписания Алексей Лихачев, слова которого цитируются в сообщении.