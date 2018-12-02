МОСКВА, 2 дек /ПРАЙМ/. Министр нефти Омана Мухаммед Хамад аль-Румхи заявил в Вене, что в ОПЕК есть консенсус по сокращению добычи нефти, передает агентство Блумберг.

"Нам нравятся преимущества от сокращения (добычи нефти — ред.). Нет причин, чтобы не повторить это хорошее дело", — заявил министр.

По его словам, "все страны в ОПЕК и не в ОПЕК согласятся с декларацией 7 декабря, которая покажет степень сокращения (добычи нефти — ред.) и на какой срок".

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%.

Между тем, в последнее время на рынке усилились опасения переизбытка сырья в 2019 году, и на этом фоне произошло резкое падение нефтяных цен.

На следующей неделе в Вене состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, собрание министров стран-членов ОПЕК, а также встреча министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.