ДОХА, 3 дек — ПРАЙМ. Катар планирует поставлять сжиженный природный газ (СПГ) из США, сообщил в понедельник на пресс-конференции госминистр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби.

Сейчас Катар занимает первое место в мире по экспорту СПГ. Государственная компания Qatar Petroleum является основным акционером крупнейшего в мире СПГ-терминала в Техасе Golden Pass.

"Мы будем экспортировать СПГ из США", — сказал аль-Кааби, не уточнив, когда начнутся поставки СПГ из Штатов и в каком объеме.

Ранее в понедельник министр объявил, что Катар с 1 января выходит из ОПЕК в связи с желанием сосредоточиться на добыче газа и увеличении производства СПГ.

Ранее Катар объявил, что к 2024 году собирается нарастить производство СПГ с 77 до 110 миллионов тонн в год, введя в строй четыре новых производственных линии за счет финансовых ресурсов Qatar Petroleum.

О своих претензиях на весомую долю на рынке СПГ заявили и США. Управление энергетической информации Минэнерго США прогнозирует, что к 2020 году США станут третьим по величине экспортером СПГ в мире вслед за Австралией и Катаром.