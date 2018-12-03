МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Готовность Амурского ГПЗ "Газпрома" оценивается сейчас в 22%, заявил в ходе телефонной конференции топ-менеджер "Газпрома".

"По рентабельности, если говорить в целом, то с учетом выхода на полную загрузку производственных мощностей и производства гелия, но это ожидается после 2027 года, то в целом проект он рентабельный. Степень готовности Амурского ГПЗ в настоящее время оценивается в 22%", — заявил представитель "Газпрома".

Строительство Амурского ГПЗ в Амурской области началось в октябре 2015 года. Инвестором и заказчиком проекта является "Газпром переработка Благовещенск". На предприятие по газопроводу "Сила Сибири" будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, создаваемых "Газпромом" в рамках Восточной газовой программы. Ввод первых двух технологических линий завода ожидается в апреле 2021 года. На полную мощность Амурский ГПЗ заработает с января 2025 года, сообщал глава "Газпрома" Алексей Миллер.

После ввода Амурский газоперерабатывающий завод будет производить 38 миллиардов кубометров метана, 2 миллиона тонн этана, 1,7 миллиона тонн сжиженного углеводородного газа и 60 миллионов кубометров гелия.

Компания Metro AG была основана в 1964 году в Германии. Штаб-квартира находится в Дюссельдорфе. Штат ритейлера превышает 150 тысяч человек по всему миру. Компания работает в 35 странах. В 2017 году Metro AG завершила разделение на две компании: сеть по продаже продуктов питания под названием Metro и ритейлера электроники Ceconomy.