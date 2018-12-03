МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. "Газпром" ожидает в 2019 году экспорт газа не менее 200 миллиардов кубометров, на 2018 год подтверждает планы превысить этот уровень, сообщил в ходе телефонной конференции зампред правления компании Александр Медведев.

"Полагаем, что не менее 200 миллиардов будет экспортировано и в 2019 году", — сообщил Медведев.

В 2018 году, по его словам, экспорт превысит 200 миллиардов кубометров, но точную цифру Медведев не стал называть.

В 2017 году "Газпром" увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 8,4% — до 194,4 миллиарда кубометров. В середине октября председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что экспорт газа в дальнее зарубежье в 2018 году может приблизиться к цифре в 205 миллиардов кубометров.