МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Один из кандидатов на пост главы германской партии Христианско-демократический союз (ХДС) и министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан рассказал в интервью таблоиду Bild о своем видении кризиса на Украине и ситуации со строительством "Северного потока-2".

Так, по его мнению, "основная агрессия исходит от России", но "важно, чтобы Украина внесла свой вклад, чтобы не произошло дальнейшей эскалации".

Киев не раз утверждал, что РФ якобы вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Шпан также не исключил возможности выхода ФРГ из "Северного потока-2". "Конечно, это рычаг. Я считаю, это очень важный сигнал для Путина и России, что "Северный поток-2" не является безоговорочным. Что не может такого быть, чтобы вне зависимости от того, что он (президент РФ – ред.) делает, и степени эскалации проект продолжал существовать", — заявил политик.

На съезде ХДС в декабре в Гамбурге будет избран новый глава партии вместо возглавляющей правительство Германии с 2005 года Ангелы Меркель, которая также не будет претендовать на пост канцлера в 2021 году. На пост председателя претендуют как минимум три кандидата: генсек ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, министр здравоохранения Йенс Шпан и экс-глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридрих Мерц.

Крамп-Карренбауэр ранее заявила, что ЕС нужно возобновить дискуссию относительно проекта "Северный поток-2". Глава МИД ФРГ Хайко Маас считает, что ни одна страна не выиграет, если немецкие или другие европейские компании откажутся от участия в этом коммерческом проекте.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.