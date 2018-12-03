МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. "Газпром" в январе-ноябре увеличил добычу газа на 5,8%, до 451,1 миллиарда кубометров, говорится в пресс-релизе компании.

"С января по ноябрь 2018 года "Газпром" добыл 451,1 миллиарда кубометров газа, что на 5,8% или на 24,7 миллиарда кубометров больше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что реализация газа компании на внутреннем рынке из газотранспортной системы (ГТС) выросла на 4% или на 8,2 миллиарда кубометров.

В 2017 году "Газпром" увеличил добычу газа на 12,4% — до 471 миллиарда кубометров. В середине октября председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что "Газпром" по итогам 2018 года может приблизиться к объему добычи в 500 миллиардов кубометров газа.