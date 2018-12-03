МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. "Россети" в первом квартале представят новую дивидендную политику, а также стратегию развития компании, сообщил РИА Новости источник на рынке.

По словам источника, новая стратегия должна включать в себя цифровизацию и видение "оптимальной корпоративной структуры" компании. Кроме того, менеджмент компании на встрече с инвесторами отметил, что новая дивидендная политика "должна быть более прозрачной и понятной для инвесторов, сохранив большую привязку к дивидендному потоку, которую они получают от ДЗО (дочерних и зависимых обществ — ред.)".

Компания, создание которой завершилось в первой половине 2013 года, не платила дивиденды по результатам 2013-2015 годов. В 2016 году "Россети" выплатили промежуточные дивиденды за первый квартал и дивиденды по итогам года — всего 3,785 миллиарда рублей. По итогам 2017 года компания дивидендов не выплачивала. За первый квартал 2018 года "Россети" выплатили дивиденды в 1,1965 копейки на обыкновенную акцию и 4,287 копейки на привилегированную, что в сумме составляет 2,468 миллиарда рублей.

В конце мая 2017 года было принято специальное постановление правительства РФ для группы компаний "Россети" — как для самой компании, так и для дочерних обществ, — которое предполагает выплату дивидендов в размере 50% чистой прибыли, скорректированной на ряд показателей. Для расчета дивидендов из нее вычитается "бумажная" прибыль, доля прибыли для финансовой поддержки "дочек", фактические инвестиции за счет прибыли и доля прибыли от доходов от техприсоединения новых потребителей.

В августе в ходе телефонной конференции по итогам обнародования финансовой отчетности за первое полугодие директор департамента тарифной политики "Россетей" Павел Гребцов говорил, что компания может выплатить дивиденды по итогам первых трех кварталов 2018 года, и суммарные выплаты в текущем году с учетом выплаченных за первый квартал дивидендов могут составить порядка 5 миллиардов рублей.