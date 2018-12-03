МОСКВА, 3 дек /ПРАЙМ/. "Технопромэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") попросил перенести сроки ввода второй очереди обеих строящихся ТЭС в Крыму на март 2019 года, первая очередь фактически работает и будет полностью сдана до конца этого года, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"На сегодняшний день работы на энергоблоках обеих ТЭС находятся в финальной стадии. Первые энергоблоки успешно запущены и в режиме пусконаладки уже два месяца практически непрерывно поставляют в сеть энергию в объеме почти 500 МВт. Вторые энергоблоки планируется вывести на номинальную мощность до конца года. Действительно, мы обратились с просьбой о переносе сроков ввода в эксплуатацию на март 2019 года", — сообщили в компании.

"Все основные работы по первым энергоблокам планируется завершить до 7-10 декабря, до конца текущего года мы планируем полностью сдать первую очередь. Что касается ввода в эксплуатацию второй очереди, то здесь наша готовность также высока, сроки в большей степени сейчас зависят от темпов строительства местных сетевых объектов", — сказали в "Технопромэкспорте".

В компании отметили, что для переноса срока есть несколько объективных факторов. Первый раз срок переносился из-за задержки по независящим от компании причинам с поставкой основного оборудования, из-за чего сроки строительства ТЭС изначально существенно сдвинулись. Большую роль также сыграло отставание в строительстве инфраструктурных объектов, которые частично были сданы лишь осенью этого года и до сих пор не готовы в полном объеме – это зона ответственности местных подрядных организаций, пояснили в компании.

"С проблемой недобросовестных подрядчиков мы столкнулись также при производстве отдельных видов работ на вспомогательных объектах. На сегодняшний день подрядная организация заменена, на устранение дефектов и последствий ее работы теперь уходит дополнительное время. И замечания Ростехнадзора справедливы. В настоящий момент мы заканчиваем работу над устранением замечаний и в ближайшие дни предъявим результаты Ростехнадзору", — пояснили в компании.

Входящая в "Ростех" компания ООО "ВО "Технопромэкспорт" ведет строительство Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС в Симферополе мощностью 470 МВт каждая. В июне правительство РФ свои постановлением перенесло сроки ввода в эксплуатацию первых двух энергоблоков мощностью по 235 МВт каждый на обеих ТЭС на 1 сентября 2018 года (с 19 мая), второго блока Севастопольской ТЭС — на 1 октября, Симферопольской — на 1 ноября (ранее для обоих блоков срок был 18 июня).