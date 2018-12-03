МОСКВА, 3 дек /ПРАЙМ/. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо сегодня получил письмо от министра энергетики Катара, в котором страна уведомляет о своем намерении прекратить членство в Организации стран-экспортеров нефти с 1 января 2019 года, сообщил картель.

"В письме госминистр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби также выразил искреннюю признательность странам-членам ОПЕК, генеральному секретарю ОПЕК и всем сотрудникам картеля", — говорится в сообщении на сайте ОПЕК.

Картель уточняет, что каждая страна-член имеет суверенное право выйти из организации и это не требует одобрения на конференции ОПЕК.

"Организация уважает решение, принятое Катаром", — говорится в заявлении.

Ранее в понедельник госминистр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби на пресс-конференции объявил, что Катар намерен покинуть ОПЕК в январе.