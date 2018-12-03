МОСКВА, 3 дек /ПРАЙМ/. Организация стран-экспортеров (ОПЕК) по-прежнему привержена достижению баланса на глобальном нефтяном рынке посредством сделки ОПЕК+, говорится в сообщении на сайте организации.

"ОПЕК по-прежнему полностью привержена достижению и поддержанию баланса и стабильности на рынке через организацию и "Декларацию о сотрудничестве" вместе с 10 странами, не входящими в ОПЕК", — сообщается в релизе.

Отмечается, что ОПЕК высоко ценит сохраняющейся интерес со стороны стран-нефтедобытчиков, которые продолжают присоединяться к организации. Так, за последние три года членами организации стали Габон, Экваториальная Гвинея и Республика Конго.

Ранее в понедельник Катар объявил о выходе из ОПЕК с 1 января 2019 года, объяснив это решение желанием сосредоточиться на добыче газа и увеличении производства сжиженного природного газа. Страна уведомила ОПЕК о намерении выйти из картеля.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года.

В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки. В последнее время участники сделки все чаще говорят о риске переизбытка сырья на рынке в 2019 году, что может повлиять на решение к возвращению сокращения добычи нефти в рамках сделки.