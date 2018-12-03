МЕХИКО, 3 дек /ПРАЙМ/. Американская ExxonMobil сделала десятое открытие запасов нефти на шельфе Гайаны и увеличила оценку извлекаемых ресурсов блока Stabroek на 1 миллиард баррелей нефтяного эквивалента, сообщила компания.

Ранее корпорация оценивала ресурсы блока примерно в 4 миллиарда баррелей, теперь оценка увеличена до более чем 5 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента.

Exxon обнаружила залежи нефти в рамках бурения скважины Pluma-1 на глубине более 5 тысяч метров. Бурение было начато 1 ноября.

Таким образом, отмечается в сообщении, открытые на шельфе Гайаны месторождения позволяют говорить о потенциальных возможностях работы, по меньшей мере, пяти судов, добывающих более 700 тысяч баррелей нефти в сутки к 2025 году.

Площадь блока Stabroek составляет 26,8 тысячи квадратных километров, 45% проекта принадлежит аффилированной с Exxon Esso Exploration and Production Guyana Limited, Hess Guyana Exploration владеет 30%, CNOOC Nexen Petroleum Guyana — 25%.