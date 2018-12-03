МОСКВА, 3 дек /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в понедельник вечером продолжают расти в ожидании встреч представителей стран-участниц ОПЕК и ОПЕК+ и решения по ограничению нефтедобычи, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.44 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,96%, до 61,22 доллара за баррель, цена январских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 3,38% — до 52,63 доллара за баррель. При этом ранее в ходе торгов в понедельник нефть обеих марок дорожала на 4-5%.

Рынки ждут заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, собрания министров стран-членов ОПЕК, а также встречи министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+ на текущей неделе. Трейдеры предполагают, что будет достигнута договоренность о сокращении объемов добычи для поддержки нефтяного рынка.

В понедельник агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Россия в рамках сделки ОПЕК+ согласна сократить добычу нефти на 150 тысяч баррелей в сутки. Источники добавили, что Саудовская Аравия недовольна таким уровнем квоты по сокращению добычи и настаивает на более равномерном распределении сокращения.

При этом представитель Ирана в ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебили в интервью агентству Блумберг заявил, что его страна не планирует сокращать добычу, находясь под санкциями США. Он также усомнился в том, что сделка ОПЕК+ будет продлена в 2019 году, так как для ее продления необходимо единодушное соглашение всех участников.

"Хотя сокращение объема добычи кажется вероятным, рынок теперь будет в основном сосредоточен на размере такого сокращения", — приводит агентство Рейтер мнение президента Ritterbusch and Associates Джима Риттербуша (Jim Ritterbusch). По его мнению, для удержания цен на текущем уровне потребуется снижение добычи на 1,1-1,2 миллиона баррелей в день, если нефтяные цены не пробьют новые минимумы.