МОСКВА, 3 дек /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний закрыли торги понедельника на Лондонской фондовой бирже (LSE) в "зеленой зоне", подешевели лишь расписки "Северстали" и АФК "Система", свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличилась на 3,02%, до 6,49 доллара, "Новатэка" — на 3,23%, до 175,6 доллара, "Лукойла" — на 3,67%, до 76,2 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 3,57%, до 4,93 доллара, "Газпром нефти" — на 4,02%, до 28,45 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" увеличилась на 1,91%, до 19,2 доллара, НЛМК — на 0,72%, до 23,71 доллара, "Северстали" — подешевели на 0,95%, до 14,55 доллара.

Бумаги ВТБ выросли в цене на 1,85%, до 1,27 доллара, Сбербанка — на 3,42%, до 12,26 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", подорожали на 0,35%, до 17,4 доллара.

Стоимость расписок "Магнита" выросла на 1,53%, до 12,96 доллара, "Ленты" — на 2,14%, до 3,58 доллара. Бумаги АФК "Система" подешевели на 1,56%, до 2,52 доллара.