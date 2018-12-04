МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Президент РФ Владимир Путин в Буэнос-Айресе сказал во время общения с представителями СМИ, что Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении соглашения ОПЕК+. Для восстановления баланса спроса и предложения на нефтяном рынке две страны готовы сократить добычу. Однако остается неизвестным, когда и на сколько.

В конце прошлой недели стало известно о рекомендации секретариата ОПЕК снизить добычу на 1,3 млн барр./сут., что позволит быстро сбалансировать рынок нефти. Рекомендация секретариата ОПЕК совпадает с оценкой ряда западных экспертов, которые ранее сообщили о необходимости снижения предложения нефти на мировом рынке в объеме 1,0-1,5 млн барр./сут.

Намерение ОПЕК сократить добычу подтвердили министр энергетики и промышленности ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, президент Венесуэлы Николас Мадуро, министр энергетики Эквадора Карлос Перес.

На 5 декабря запланирована встреча министров энергетики стран ОПЕК+ в Вене, где центральной темой станет обсуждение объемов сокращения. Однако если Россия и Саудовская Аравия достигли соглашения в Буэнос-Айресе, то поддержка со стороны других стран приветствуется, но не имеет определяющего значения.

НЕОБХОДИМОСТЬ СНИЖЕНИЯ ДОБЫЧИ: МНЕНИЯ РАЗДЕЛИЛИСЬ

На Западе некоторые агентства считают, что саудовцам не следует снижать добычу, как это было в конце 2016 года. В ноябре 2016 года страны ОПЕК, к которым присоединилась Россия и ряд других государств, сумели достичь соглашения о сокращении добычи на 1,8 млн барр./сут., получившее название ОПЕК+.

В последнем обзоре консалтинговой компании Capital Economics указывается, что Саудовская Аравия сейчас сталкивается с определенными трудностями, но способна "выдержать" более низкие нефтяные цены без серьезных экономических последствий.

"Даже если цены продолжат падение до $40-50/барр., то вероятность возникновения проблем с платежным балансом маловероятна", — считают в Capital Economics. По расчетам экспертов, королевство сможет финансировать торговый дефицит из своих валютных резервов в течение десяти лет.

Несмотря на значительный рост нефтяных котировок в этом году, дефицит бюджета Саудовской Аравии сократился, но ликвидирован не был. По оценкам саудовских экономистов, сформировать бездефицитный бюджет возможно только к 2023 году.

Однако запас прочности у Саудовской Аравии уже не тот, что был раньше — после обвала цен в конце 2014 года страна потеряла огромные средства. В настоящее время валютные запасы страны оцениваются в $500 млрд по сравнению с $750 млрд в 2014 году. Помимо низких нефтяных цен значительное сокращение валютных запасов объясняется огромными инвестициями в диверсификацию национальной экономики с целью "слезть с нефтяной иглы", а также крупномасштабными закупками американского вооружения. При этом, королевская династия не может допустить девальвации реала – национальной валюты – и падения жизненного уровня своих подданных.

Аналитик Джон Кемп из Reuters уверен, что Эр-Рияду необходимо "иметь под рукой" несколько сотен миллиардов долларов, чтобы гарантировать устойчивость реала и предотвратить отток капитала из страны.

СОКРАТИТЬ ДОБЫЧУ, НО НЕ В ОДИНОЧКУ

Сейчас добыча нефти в Саудовской Аравии находится на рекордно высоком уровне. Увеличение добычи привело к превышению предложения над спросом в объеме 0,7-0,8 млн барр./сут.

Ситуация напоминает конец 2014 года, когда произошел обвал цен на нефтяном рынке из-за роста добычи в США. Тогда ОПЕК вместо сокращения увеличила производство с целью разорить американские компании, добывающие дорогую сланцевую нефть. Добыча в США снизилась, но не столь значительно, как ожидалось. Американские компании понесли большие убытки, многие разорились, но большинство выжили благодаря доступу к финансовым ресурсам. Дешевые кредиты спасли "сланцевую индустрию" США от упадка во время низких цен на энергоносители.

Исправить ситуацию на рынке удалось только после снижения добычи в странах-участницах соглашения ОПЕК+.

Саудовцы склоняются к принятию решения о сокращении добычи нефти, но не желают делать это в одностороннем порядке. По мнению Эр-Рияда, его усилия должны быть поддержаны другими странам ОПЕК+ – прежде всего Россией.

Во время встречи G20 в Буэнос-Айресе Путин выразил готовность продолжать сотрудничество с Саудовской Аравией. После этого цены на нефть пошли вверх, что свидетельствует о способности Москвы и Эр-Рияда эффективно влиять на мировой рынок энергоносителей.

У Эр-Рияда есть рычаги, чтобы убедить станы ОПЕК в необходимости сокращения добычи для предотвращения негативных последствий – дальнейшего снижения нефтяных котировок.

Более того, ряд экспертов уверены, что Саудовская Аравия не может позволить очередной обвал цен на нефть, поскольку ей жизненно необходимы высокие цены – около $80/барр. – для выхода из рецессии, финансирования социальных и экономических программ, о которых объявил наследный принц Мухаммед бен Салман.

Более того, ряд экспертов настаивают, что текущий объем предложения нефти со стороны Саудовской Аравии обеспечен не только за счет собственной добычи. Для увеличения экспорта используются запасы, накопленные в хранилищах – как внутри страны, так и за рубежом. По предварительным данным, в ноябре экспорт саудовской нефти достиг рекордного значения – 8,14 млн барр./сут., что на 770 тыс. барр./сут. больше, чем месяцем ранее.

САУДОВСКАЯ НЕФТЬ ПОТЕЧЕТ НА ВОСТОК

Крупнейшим импортером является Китай, который в ноябре увеличил закупки саудовской нефти на 500 тыс. бар./сут. по сравнению с октябрем. Китайский рынок стал для Саудовский Аравии приоритетным, а поставки в США и Европу значительно снизились.

Ранее представители Saudi Aramco – крупнейшей нефтяной компании мира, которой владеет саудовская королевская семья – заявили о планах нарастить экспорт в Китай до 1,6 млн барр./сут. в 2019 году и вернуть позиции лидирующего поставщика нефти в эту страну. Если саудовцы переориентируют экспорт с запада на восток и одновременно с этим сократят добычу, то это ускорит повышение цен до желаемого уровня.

В последние годы мировой рынок нефти изменился: спрос определяет Юго-Восточная и Южная Азия, а цена формируется по-прежнему на Западе. Значительное уменьшение поставок саудовской нефти на Запад приведет к росту котировок в Лондоне и Нью-Йорке, а значит на всем мировом рынке.