МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр Франции Эдуард Филипп уже во вторник утром может заявить о решении исполнительных властей ввести мораторий на повышение налогов на бензин, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник.

О решении будет объявлено на фоне акций протестов "желтых жилетов".

Массовые протесты движения "желтых жилетов", которые выступают, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Субботняя акция протеста в Париже сопровождалась значительными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин. В ходе беспорядков, охвативших французскую столицу, были задержаны 412 человек. Ранения в ходе протестов получили 133 человека, в том числе 23 силовика.

Агентство сообщает, что Филипп объявит о решении депутатам партии "Вперед, Республика".

Как пояснил источник, ожидается, что мораторий будет действовать несколько месяцев и "должен сопровождаться другими мерами примирения".

В свою очередь, по данным телеканала BFMTV, запланированная на вторник встреча Филиппа с представителями движения "желтые жилеты" не состоится. Представители протестного движения отказались от нее, поскольку получили угрозы со стороны других участников движения.