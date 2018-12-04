АЛМА-АТА, 4 дек — ПРАЙМ. Казахстанская национальная нефтегазовая компания "Казмунайгаз" (КМГ) и российский "Лукойл" подписали соглашения о работе на каспийском блоке "Женис" и обратятся в минэнерго Казахстана для заключения контракта на разведку и добычу, сообщила пресс-служба КМГ.

Соглашение о совместной деятельности и соглашение о финансировании по проекту "Женис" было подписано 30 ноября в Москве. "Согласно подписанным документам, обе компании согласовали условия реализации проекта "Женис", одноименный участок которого расположен в казахстанской части Каспийского моря", — говорится в пресс-релизе.

Подписание вышеуказанных соглашений, в соответствии с кодексом Казахстана "О недрах и недропользовании", позволит обратиться в министерство энергетики республики для проведения прямых переговоров и заключения контракта на разведку и добычу углеводородного сырья, отметили в КМГ.

Блок "Женис" расположен в казахстанском секторе Каспийского моря на глубине 75-100 метров. Расстояние до берега составляет 80 километров, до порта Актау (Казахстан) — 180 километров. Площадь лицензионного участка — 6,848 тысячи квадратных километров.

"Лукойл" реализует в Казахстане несколько проектов, в частности, разрабатывает газоконденсатное месторождение Карачаганак, одно из крупнейших в мире. Месторождение разрабатывается на условиях соглашения о разделе продукции (СРП). Доли участия в проекте распределены следующим образом: BG — 29,25%, Eni — 29,25%, Chevron — 18%, "Лукойл" — 13,5%, "Казмунайгаз" — 10%.