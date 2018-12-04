МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Мировой спрос на сжиженный природный газ (СПГ) ускоряется, в связи с чем 2019 год может стать переломным для экспортеров этого товара из США. Некоторые из них вскоре должны будут решить, стоит ли сохранять многомиллиардные проекты по зарубежным поставкам, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

В настоящий момент в США действуют лишь три терминала по экспорту СПГ: Cove Point компании Dominion Energy в Мэриленде, а также два объекта Cheniere Energy в Луизиане и Техасе. При этом ведется строительство новых объектов и расширение уже существующих проектов, которые были одобрены еще несколько лет назад. Тем не менее аналитики предупреждают, что мощностей может оказаться недостаточно для удовлетворения быстро растущего спроса.

Число представленных на рассмотрение экспортных проектов по СПГ в США составляет около 25, при этом 13 из них могут быть одобрены регуляторами в течение следующего года. Не все проекты будут реализованы, но рынок нуждается как минимум в некоторых из них для удовлетворения спроса. На США в итоге может прийтись от 20% до 30% мирового предложения СПГ, утверждают аналитики.

Неожиданно сильный рост спроса на СПГ в последний год поддерживает экспортную отрасль США, застоя в которой ранее опасались. Американские компании в следующем году могут увеличить поставки на мировой рынок СПГ на 57 млн метрических тонн, почти в два раза нарастив объемы СПГ, доступные для экспорта, утверждают аналитики.

Американские экспортеры СПГ конкурируют с такими странами как Канада, Катар, Россия, Австралия и другими. При этом компании в США полагают, что высокие запасы природного газа (одни из самых крупных в мире) и относительно низкие цены сделают их конкурентоспособными на мировом рынке. Избыточное предложение природного газа уже несколько лет держит цены на СПГ в США в районе отметки 4 доллара за млн БТЕ. Цены на СПГ в Азии почти вдвое превышают этот уровень, а в Европе в последние несколько лет выше американских примерно на 40%.

Майкл Сейбель из Venture Global LNG говорит, что его компания намерена реализовать проект в Луизиане, около Мексиканского залива, оценочная стоимость которого составляет 4,5 млрд долларов. Ранее компания не объявляла о своем окончательном решении относительно строительства этого объекта.

"Потребители начинают считать, что к 2021 или 2022 году появится нехватка предложения, и это ускоряет темпы заключения контрактов (на поставку СПГ)", — говорит Сейбель.

Экспортный терминал, который построит Venture Global LNG, будет называться Calcasieu Pass, и он сможет поставлять около 10 млн метрических тонн СПГ в год, или около 1,3 млрд кубических футов в день. Для его постройки потребуется примерно три года. Официально компания анонсирует данный проект в конце января, после того как получит окончательное одобрение Федеральной комиссии по регулированию в области энергетики (FERC), добавляет он.

Драйвером увеличения мирового спроса на СПГ является стремление Китая сократить вредные выбросы углекислого газа в атмосферу отчасти с помощью перехода от угольных электростанций к газовым. Чистый импорт СПГ в Китай вырос с 5 млрд кубических футов в день в 2017 году почти до 8 млрд в этом году, согласно аналитикам Citigroup Inc., ожидающим, что спрос Китая на природный газ к 2021 году будет расти в среднем на 13% в год. Одного миллиарда кубических футов газа достаточно, чтобы целый день отапливать около пяти миллионов домов в США.

Некоторые опасались, что введение Китаем ранее в этом году 10-процентных таможенных пошлин на импорт американского СПГ может замедлить экспорт этого продукта из США. Тем не менее более быстрый, чем ожидался, рост китайского спроса на газ делает мировое предложение более ограниченным, а это значит, что миру необходим американский СПГ, чтобы восполнять эту нехватку.

"За последние 12-18 месяцев предложение на мировом рынке СПГ и правда стало более ограниченным", — говорит Кристи Крамер из Wood Mackenzie. "По нашим прогнозам, 2019 год станет рекордным" по числу инвестиционных решений по строительству СПГ-терминалов в мире в целом, добавляет она.

По словам аналитиков, это может подстегнуть и другие крупные СПГ-проекты в США. Так, Tellurian Inc. планирует построить экспортный терминал Driftwood стоимостью 27,5 млрд долларов, а Qatar Petroleum, Exxon Mobil Corp. и ConocoPhillips разрабатывают совместный проект по строительству экспортного терминала на 10 млрд долларов. В компаниях заявили, что окончательные решения по этим СПГ-проектам будут приняты в 2019 году, причем оба терминала должны будут находиться на севере Мексиканского залива.