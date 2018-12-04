МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Транзит российского газа через Украину может быть продолжен и после введения в эксплуатацию "Северного потока-2", но этот вопрос зависит от Киева, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о заявлении канцлера Германии Ангелы Меркель о необходимости гарантировать продолжение транзита российского газа через Украину, Песков напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно озвучивал позицию о возможности дальнейшего транзита.

"Он говорил о том, что, собственно, речи о прекращении транзита через Украину со вступлением в эксплуатацию "Северного потока-2" не идет. Собственно, этот транзит — он будет дальше возможен, но опять же все зависит от украинской стороны", — указал пресс-секретарь главы российского государства.

При этом, отвечая на вопрос о гарантиях России продолжить транзит, Песков подчеркнул, что "речь о прекращении транзита после вступления в эксплуатацию "Северного потока" не идет, этот транзит может быть продолжен". Он еще раз указал, что данная позиция была ранее заявлена Путиным.

Президент РФ неоднократно заявлял, в том числе по итогам встречи с Меркель в мае, что запуск газопровода "Северный поток-2" не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС, и эти поставки продолжатся при экономической целесообразности. Со своей стороны "Газпром" много раз говорил о готовности сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, если Киев докажет экономическую целесообразность контракта.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Окончание строительства запланировано на конец 2019 года. Меркель неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину.