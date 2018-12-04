МОСКВА, 4 дек /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть во вторник вечером растут на ожиданиях решения ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи по итогам заседания на этой неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.53 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,42% — до 61,95 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,19%, до 53,1 доллара за баррель.

Участники торгов ждут заседания министров стран ОПЕК 6 декабря в Вене. Там же 5 декабря состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, а 7 декабря — министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.

Инвесторы во вторник обратили внимание на сообщения агентства Рейтер со ссылкой на источники, что ОПЕК+ работает над сделкой по сокращению добычи нефти по меньшей мере на 1,3 миллиона баррелей в день. При этом источники агентства в ОПЕК утверждают, что обсуждалось пропорциональное сокращение добычи на 3-3,5% от уровня октября текущего года без каких-либо исключений для участников сделки.

"ОПЕК и Россия должны сократить добычу нефти на 1,3 миллиона баррелей в день для того, чтобы остановить текущее существенное несезонное увеличение запасов", — отметили аналитики Goldman Sachs, чье мнение приводит агентство. Подобным решением страны ОПЕК+ смогут удерживать цену на нефть марки Brent выше 60 долларов за баррель, считают эксперты.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки.