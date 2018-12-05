МЕХИКО, 5 дек /ПРАЙМ/. Сбои произошли на двух ключевых нефтепроводах из Канады в США: прокачка по проекту Keystone компании TransCanada остановлена, а трубопровод Mainline корпорации Enbridge снизил объемы поставок, сообщило агентство Рейтер.

Нефтепровод Keystone мощностью 590 тысяч баррелей в день был закрыт из-за проблем третьей обслуживающей компании, сообщило агентство со ссылкой на поставщиков и трейдеров.

Система компании Enbridge по транспортировке нефти, топлива и газоконденсата пострадала из-за перебоев с энергообеспечением в Саскачеване из-за непогоды в этой канадской провинции. В результате снизились объемы прокачки на шести линиях. Enbridge пока не прогнозирует, когда вернется к нормальному режиму прокачки.