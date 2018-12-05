МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. DEA Deutsche Erdoel AG, принадлежащая LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана, достигла договоренности о покупке мексиканской нефтегазовой компании Sierra Oil & Gas, говорится в сообщении DEA.

"DEA подписала соглашение о приобретении Sierra Oil & Gas, ведущей независимой мексиканской нефтегазовой компании. Sierra владеет долями в шести разведочных и оценочных блоках в Мексике, включая месторождение мирового класса Zama", — отмечается в релизе.

Уточняется, что доля Sierra в Zama — одном из крупнейших в мире нефтяных месторождений на мелководье — составляет 40%. Его резервы оцениваются в 400-800 миллионов баррелей нефтяного эквивалента. Начало добычи на месторождении запланировано на 2022-2023 годы.

"После приобретения Sierra DEA будет владеть долями в одном производственном блоке и десяти разведочных блоках, включая месторождение Zama, которые привлекут значительные инвестиции от DEA и ее партнеров по совместному предприятию в течение следующих пяти лет", — сообщает компания. По данным, которые приведены в пресс-релизе Sierra, сумма этих инвестиций составит более 2 миллиардов долларов.

Сделка ожидает одобрения Национальной комиссии Мексики по углеводородам (La Comision Nacional de Hidrocarburos, CNH) и Мексиканской федеральной комиссии по экономической конкуренции (Cofece). Приобретение будет полностью профинансировано компанией LetterOne, завершение сделки ожидается в первом полугодии 2019 года.

DEA Deutsche Erdoel — международная компания по разведке и добыче нефти и газа. Штаб-квартира расположена в Гамбурге, Германия. В компании работает около 1,2 тысячи сотрудников. Производственные мощности расположены в Германии, Норвегии, Дании, Египте, Алжире и Мексике. Sierra Oil & Gas — первая независимая мексиканская нефтегазовая компания, основанная в 2014 году. Штаб-квартира расположена в Мехико.