МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. "Новатэк" – крупнейший производитель СПГ в России – отгрузил сотую танкерную партию своей продукции в рамках проекта "Ямал СПГ". Компания стремительно наращивает отгрузки СПГ на мировой рынок. Поставки начались в декабре 2017 года, в июле этого года их объем вырос до 3 млн тонн, в сентябре – до 5 млн тонн, а после отгрузки сотой партии достиг 7,4 млн тонн.

Стремительный рост поставок стал возможен благодаря росту мощности завода "Ямал СПГ", производственные линии которого вводятся в эксплуатацию с опережением установленных сроков. Первая линия запущена назад, вторая – в июне этого года, а третья – в ноябре. Три линии способны производить до 16,5 млн тонн СПГ в год – 5,5 млн т/г каждая. Поскольку "Новатэк" постоянно работает над снижением издержек, его продукция становится все более конкурентной по сравнению с производителями СПГ из других стран – прежде всего из США.

СОКРАЩЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ ИЗДЕРЖЕК

По мере роста производственных мощностей создается необходимая экспортная инфраструктура и совершенствуются логистические схемы.

22 ноября танкер-газовоз ледового класса Arc7 "Владимир Русанов" впервые осуществил перевалку СПГ "с судна на судно у побережья Норвегии ". Продукция "Новатэка" была перегружена на обычный танкер "Псков", который доставил ее потребителям в Северо-Западной Европе.

По словам первого вице-президента "Новатэка" Льва Федосеева, перевалка "с судна на судно" позволяет оптимизировать транспортные издержки путем сокращения маршрута танкеров ледового класса и обеспечить своевременную доставку груза потребителям.

Ранее "Новатэку" приходилось вести СПГ на танкерах ледового класса до европейских терминалов в Северо-Западной Европе, где проходила ре-газификация для последующей поставки потребителям или перевалка на обычные танкеры для дальнейшего экспорта на другие рынки – в Юго-Восточную Азию и Америку.

Перевалка СПГ "с судна на судно" у норвежских берегов носит временный характер. "Новатэк" планирует создать перевалочный терминал в бухте Ура, на побережье Кольского полуострова. Это необходимо для стабильных поставок СПГ в Европу, сокращения транспортных издержек и повышения конкурентоспособности. По словам главы "Новатэка" Леонида Михельсона, фрахт танкера ледового класса по сравнению с обычным стоит дороже на 70-80%. Все танкеры-газовозы, используемые для вывоза продукции "Ямал СПГ", принадлежат иностранным компаниям-операторам. Перевалка в незамерзающей бухте Ура позволит значительно повысить эффективность использования флота ледового класса.

Сейчас флот, задействованный на проекте "Ямал СПГ", насчитывает восемь танкеров. Девятый танкер "Борис Давыдов" должен прибыть в порт Сабетта 24 декабря, а десятый — в январе. Всего на проекте планируется использовать 15 танкеров ледового класса типа Yamalmax вместимостью 172 тыс. куб. м.

АМЕРИКАНЦАМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО

В этом году начались поставки с Ямала в Китай напрямую, но это пока возможно только в летний период, когда позволяет ледовая обстановка в восточной части Северного морского пути. Зимой экспорт в Юго-Восточную Азию без ледокольного сопровождения возможен только через терминалы в Северо-Западной Европе.

По оценкам "Новатэка", в Северо-Западной Европе себестоимость российского СПГ составляла 6/млн BTU против 6,4/млн BTU у производителей из США. Однако на рынке Юго-Восточной Азии соотношение было 7,7/млн BTU против 7,5/млн BTU в пользу американцев. Сокращение маршрута для танкеров ледового класса позволяет значительно снизить себестоимость СПГ с учетом доставки до потребителя и одержать верх в конкурентной борьбе – прежде всего с производителями СПГ из США.

Более того, терминал под Мурманском в недалеком будущем может превратиться в хаб (распределительный центр), где будет формироваться цена на СПГ для европейского рынка. Хаб под Мурманском приобретает особое значение для европейцев, если они твердо намерены заменить евро на доллар при расчетах за поставки энергоносителей.

Однако "Новатэку" необходимо поторопиться. Американская Cheniere Energy совместно с группой CME (Chicago Mercantile Exchange) планирует запустить торги фьючерсным контрактом на поставку СПГ. Поставка СПГ в соответствии с поставочным фьючерсом будет осуществляться с терминала Sabine Pass на побережье Мексиканского залива. В настоящее время СПГ-завод в Sabine Pass производит 18 млн т/г – четыре производственные линии по 4,5 млн т/г СПГ каждая. Ввод в строй пятой линии ожидается в начале следующего года.

"Новатэк" поставил первую партию СПГ китайской CNOOC

Сейчас СПГ не является биржевым товаром, а цена на него определяется в зависимости от котировок нефти и нефтепродуктов. Однако торги поставочными фьючерсами на СПГ приведут к созданию биржевого рынка для этого ценного вида энергоносителей, который американцы желают поставить под свой контроль.

ЗАВОД ИМ. МИХЕЛЬСОНА

"Новатэк" близок к завершению четвертой экспериментальной линии завода "Ямал СПГ", мощность которой составит 0,9 млн т/г. На этой линии компания планирует опробовать отечественное оборудование и собственную технологию сжижения газа, которые будут использованы на следующем проекте – "Арктик СПГ-2". Собственная технология и российское оборудование должны привести к снижению капитальных затрат и себестоимости продукции. По словам Михельсона, затраты на реализацию проекта "Арктик СПГ-2", в рамках которого будет производиться СПГ в объеме до 20 млн т/г, оцениваются в $20-21 млрд. Смета "Ямал СПГ" составила $27 млрд, а производственные мощности – 16,5 млн т/г. Для экспериментальной линии предусмотрено отдельное финансирование.

Для реализации "Арктик СПГ-2" "Новатэк" не намерен просить государственную поддержку. "Ямал СПГ" получил налоговые послабления от государства: Южно-Тамбейское месторождение – ресурсная база проекта – освобождена от НДПИ на первые 12 лет добычи. Кроме того, облигации "Ямал СПГ" на 150 млрд рублей были приобретены за счет средств Фонда национального благосостояния, а финансирование порта Сабетта, откуда вывозится СПГ, осуществлялось в рамках государственно-частного партнерства.

"Новатэк" намерен строить производственные модули для "Арктик СПГ-2" в поселке Белокаменка Мурманской области, откуда они будут доставляться по Северному морскому пути до Гыданского полуострова, где будет построен СПГ-завод. Михельсон считает, что в России таким образом будет создана новая отрасль промышленности – производство оборудования для СПГ-проектов – впервые в истории новой России. Правительство уже присвоило объекту в Белокаменке статус стратегического инвестиционного проекта.

Если "Арктик СПГ-2" будет успешно реализован, "Новатэк" значительно повысит конкурентоспособность российского СПГ на всех рынках, а позиции компании на мировом рынке усилятся. СПГ-завод, который должен быть построен в рамках проекта, следует назвать в честь главы "Новатэка", как признание его заслуг в деле развития отечественной промышленности и в освоении Севера.