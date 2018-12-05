МОСКВА, 5 дек /ПРАЙМ/. Средний объем нефтедобычи в Саудовской Аравии в ноябре составил 11,1 миллиона баррелей в сутки, сообщил представитель делегации страны в ОПЕК агентству Блумберг.

При этом объем экспорта из Саудовской Аравии, включая добытую нефть и нефть из хранилищ, в ноябре составил 11,3 миллиона баррелей в день, сказал делегат.

По данным вторичных источников ОПЕК, в октябре Саудовская Аравия увеличила добычу на 127 тысяч баррелей в сутки — до 10,63 миллиона баррелей в день, а согласно данным самой страны, ее добыча выросла немного больше — на 141 тысячу баррелей в сутки, до 10,642 миллиона баррелей.

В Вене 5 декабря прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который рекомендовал альянсу сокращение добычи нефти на первое полугодие 2019 года, но пока без конкретного объема снижения. В четверг, 6 декабря, этот вопрос предстоит обсудить конференции ОПЕК, а затем, 7 декабря, всем странам ОПЕК+.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. Между тем в последнее время участники сделки говорили о риске переизбытка сырья на рынке в 2019 году.