МОСКВА, 5 дек /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть вечером в среду незначительно растут в цене на фоне сообщений о рекомендациях министерского мониторингового комитета для участников ОПЕК+ снизить добычу, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.23 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,48% — до 62,38 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,68%, до 53,61 доллара за баррель. Утром в среду падение стоимости нефти достигало почти 2% и далее в течение дня нефть преимущественно снижалась в цене.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал сокращение добычи нефти участниками сделки, но пока без конкретного объема снижения в 2019 году, сообщил журналистам министр нефти Омана Мухаммед Хамад аль-Румхи.

В Вене 5 декабря прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который рекомендовал альянсу сокращение добычи нефти на первое полугодие 2019 года, но пока без конкретного объема снижения. В четверг, 6 декабря, этот вопрос предстоит обсудить конференции ОПЕК, а затем, 7 декабря, всем странам ОПЕК+.

Как сообщило агентство Блумберг со ссылкой на одного из делегатов встречи, ряд стран ОПЕК считают целесообразным сокращение объема нефтедобычи менее чем на 1 миллион баррелей в сутки.

Однако участники рынка по-прежнему беспокоятся, что итоговое решение может быть не принято. В частности они указывают на заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, который в интервью агентству Блумберг сообщил, что "преждевременно утверждать", что ОПЕК+ примет решение о сокращении добычи нефти на встрече в Вене.