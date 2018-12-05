ВЕНА, 5 дек /ПРАЙМ/. Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби заявил, что провел встречи с коллегами из стран ОПЕК, многие выразили сожаление о выходе страны из организации.

Катар, 57 лет состоявший в ОПЕК, в понедельник объявил о выходе из организации. Страна намерена сосредоточиться на добыче газа и росте производства СПГ. Заявление было сделано в преддверии заседания министров стран ОПЕК 6 декабря в Вене. В среду там состоялось заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, а 7 декабря пройдет встреча министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.

"Я встретился с министрами нефти Ирака, Омана, Кувейта, завтра я встречусь с министром Ирана", — сказал аль-Кааби.

"Те, с кем я встретился, сказали, что они грустят по поводу выхода Катара из ОПЕК, потому что они видели, что мы приносили свой вклад в течение многих лет. Они уважают наше решение, остаются нашими друзьями. ОПЕК это не конец света для нас, мы продолжим встречаться на конференциях, разных площадках, двусторонних встречах", — отметил он.