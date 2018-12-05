ВЕНА, 5 дек /ПРАЙМ/. Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби заявил, что посетит только церемонию открытия заседания ОПЕК и не примет участие в дальнейших встречах.

"Я написал письмо генеральному секретарю ОПЕК, попросив разрешения посетить только открытие встречи завтра, поскольку в наши обязательства до конца года входит участие в заседаниях ОПЕК. Потом они будут обсуждать сокращение добычи, и я уведомил о том, что не буду присутствовать на заключительной сессии. Поскольку мы не будем принимать участия в сокращении в будущем, мое присутствие на обсуждении будет неэтично", — сказал аль-Кааби.

"Я посещу только церемонию открытия заседания, произнесу прощальную речь и уеду из Вены после этого", — отметил он.

Катар, 57 лет состоявший в ОПЕК, в понедельник объявил о выходе из организации. Страна намерена сосредоточиться на добыче газа и росте производства СПГ. Заявление было сделано в преддверии заседания министров стран ОПЕК 6 декабря в Вене. В среду там состоялось заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, а 7 декабря пройдет встреча министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.