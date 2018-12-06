ВЕНА, 5 дек /ПРАЙМ/. Катар сейчас не обсуждает совместные газовые проекты с "Газпромом", сообщил журналистам министр энергетики Катара Саад аль-Кааби.

"Я не обсуждаю ничего с" Газпромом"", — сказал аль-Кааби, отвечая на вопрос о возможных проектах с российской компанией.

"Со мной никто не разговаривал, поэтому пока нет (не обсуждаем — ред.)", — отметил он.

В октябре глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова говорила, что Катар, являющийся крупнейшим в мире производителем СПГ, предлагает РФ участие в проектах по производству сжиженного природного газа.

Кроме того, министр отметил, что Катар не заинтересован в участии в проекте "Новатэка" "Арктик СПГ-2". "Нет, не очень", — сказал аль-Кааби, отвечая на вопрос, заинтересован ли Катар в финансовом участии в "Арктик СПГ-2".

Ранее в понедельник министр объявил, что Катар с 1 января выходит из ОПЕК в связи с желанием сосредоточиться на добыче газа и увеличении производства СПГ.

До этого Катар объявил, что к 2024 году собирается нарастить производство СПГ с 77 до 110 миллионов тонн в год, введя в строй четыре новых производственных линии за счет финансовых ресурсов Qatar Petroleum.