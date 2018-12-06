МОСКВА, 6 дек /ПРАЙМ/. Иран не беспокоится по поводу достижения договоренности по сделке ОПЕК+ в пятницу, сообщило иранское агентство Shana со ссылкой на министра нефти страны Бижана Зангане.

"Мы не беспокоимся", — сообщил Зангане, выходя из конференц-зала, где проводилось заседание участников ОПЕК.

Зангане также отметил, что это была самая "тяжелая" встреча ОПЕК, однако участники пытались достичь соглашения.

На встрече обсуждалась, в частности, рекомендация комитета ОПЕК+ сократить добычу нефти на первое полугодие 2019 года. Заседание длилось около пяти часов. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих после этого сообщил, что ОПЕК пока не достигла общего решения по сокращению добычи нефти, продолжает обсуждение.

В пятницу, 7 декабря, в австрийской столице состоится пятая министерская встреча стран ОПЕК+.