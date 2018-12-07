ВАШИНГТОН, 7 дек /ПРАЙМ/. Все покупатели иранской нефти должны как можно быстрее отказаться от закупки иранской нефти, санкции против этой страны будут только нарастать, заявила заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк.

"Наш подход в отношении Ирана – максимальная кампания по давлению на него. Санкции, которые были возобновлены 5 ноября, должны рассматриваться как начало, а не как окончательное решение… Наша цель — довести иранский экспорт нефти до нуля. И все импортеры должны диверсифицировать свои поставки и быть подальше в этом вопросе от Ирана, как можно быстрее", — сказала Оудкирк в рамках дискуссии в Атлантическом совете.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против этой страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.