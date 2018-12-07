ВАШИНГТОН, 7 дек /ПРАЙМ/. Американская геологическая служба (USGS) более чем вдвое повысила оценку предполагаемых запасов сырой нефти на месторождении Wolfcamp Shale на юге страны до 46,3 миллиарда баррелей, сообщает министерство природных ресурсов США.

Прогнозы по газу снижены – до 7,9 триллиона кубометров, конденсата повышены в 12 раз — до 20 миллиардов баррелей.

"Wolfcamp Shale и залегающее выше месторождение Bone Spring в Пермском бассейне (Нью Мехико и Техас) содержит предположительно 46,3 миллиарда баррелей нефти, 281 триллион кубических футов (7,9 триллиона кубометров) природного газа и 20 миллиардов баррелей конденсата", — говорится в сообщении ведомства.

В конце 2016 года, когда геологическая служба обнаружила это одно из крупнейших в мире месторождение, его запасы оценивались в 20 миллиардов баррелей нефти, 16 триллионов кубометров газа и 1,6 миллиарда баррелей конденсата.