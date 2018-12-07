МЕХИКО, 7 дек /ПРАЙМ/. Американская Chevron планирует на 2019 год капзатраты в размере 20 миллиардов долларов, сообщила компания.

Инвестплан на текущий год составлял 18,3 миллиарда долларов.

Инвестиции в сектор геологоразведки и добычи компания направит в размере 17,3 миллиарда долларов (план на 2018 год составлял 15,8 миллиарда долларов), из них 7,6 миллиарда — на проекты в США. В переработку по всему миру планируется вложить 2,5 миллиарда долларов, на другие проекты компания откладывает 200 миллионов долларов.

В том числе компания направит на проекты в бассейне Permian в США 3,6 миллиарда долларов (3,3 миллиарда в 2018 году), на другие сланцевые проекты – 1,6 миллиарда долларов.