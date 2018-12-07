ВАШИНГТОН, 7 дек — ПРАЙМ, Екатерина Соболь. США вряд ли в полной мере смогут возобновить поставки сжиженного природного газа (СПГ) в КНР после достижения договоренности между лидерами стран, возможно, в борьбе за китайский рынок они будут вынуждены уступить другим игрокам, в частности, России, считают опрошенные РИА Новости эксперты и участники рынка СПГ.

По их словам, конкуренция за китайский рынок сейчас слишком высока, в настоящий момент он является самым привлекательным в мире.

В сентябре Вашингтон ввел 25-процентные пошлины на товары из КНР на сотни миллиардов долларов. Китай в ответ объявил о введении с 24 сентября 2018 года пошлин в размере 10% на СПГ из США. Кроме того, согласно данным таможенного управления КНР, Китай в октябре сократил импорт нефти и сжиженного природного газа из США до нуля. Энергетический рынок Поднебесной стал переориентироваться на других поставщиков. При этом до этого Китай наращивал импорт американского СПГ в 2018 году, в целом он увеличился на 17%. Лидеры США и Китая на полях саммита G20 в Аргентине договорились о взаимных шагах по пошлинам.

В ПОИСКЕ ДРУГИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Бывший советник президента США Дональда Трампа по климату Джордж Дэвид Бэнкс в беседе с РИА Новости объяснил, что, остановив энергозакупки, Китай, вероятно, хотел сделать США больнее, забыв, что главной задачей Трампа все-таки было возродить промышленность и увеличить количество рабочих мест в США. По его словам, именно поэтому нанести большой урон американскому президенту у КНР через пошлины на энергоресурсы не получилось. У Соединенных Штатов в настоящее время более сильная переговорная позиция, заключил он.

Представитель же текущей американской администрации, замминистра США по энергетике Марк Менезес заверил РИА Новости, что проблемы найти других покупателей своего СПГ у США не возникнет. В качестве примеров стран, где есть спрос на сжиженное топливо, он назвал Японию и Южную Корею.

Эксперты, в свою очередь, полагают, что поиск альтернативных рынков для американского СПГ будет непрост: ни Япония, ни Южная Корея существенно увеличить закупки, скорее всего, не смогут. Именно китайский рынок сейчас самый привлекательный, рассказала РИА Новости доцент кафедры права Университета Хьюстона и автор книги "Энергетика XXI века" Сьюзен Сакмар.

"Знаете, много говорят в прогнозах о Китае, но совершенно ничего не говорится про Азию, Юго-Восточную Азию. Что касается Европы, европейцы будут покупать СПГ, если он дешевый. И спрос от ЕС сокращается, по большому счету. Это старые экономики, они очень сконцентрированы на вопросе декарбонизации их энергосектора. По поводу Индии, я слышу очень мало. Да и крупнейший покупатель СПГ, Япония, снижает закупки", — рассказала она. Ранее стало известно, что Япония постепенно восстанавливает свою атомную энергетику — хотя процесс этот идет крайне медленно и сложно, говорит она.

Согласно данным Управления энергетической информации министерства Энергетики США крупнейшим потребителем американского СПГ в мире на сентябрь 2018 года была Южная Корея – ей было поставлено 166,1 миллиарда кубических футов (4,7 миллиарда кубометров) СПГ. Второе место у Мексики – 158 миллиардов кубических футов (4,47 миллиарда кубометров). Третье — у Японии – 84,7 миллиарда кубических футов (2,37 миллиарда кубометров).

Китай был на четвертом месте и постепенно наращивал закупки. Если в 2017 году США поставили Китаю 53,3 миллиарда кубических футов, то уже в сентябре этого года в Поднебесную было отправлено 76,2 миллиарда кубических футов (2,1 миллиарда кубометров). При этом, страны ЕС все вместе взятые получили чуть менее 45 миллиардов кубических футов СПГ из США (1,3 миллиарда кубометров). Таким образом, ситуация с торговым противостоянием фактически оборвала набирающее обороты сотрудничество между американскими и китайскими компаниями в сфере энергопоставок в наиболее перспективном направлении.

НАСТУПАЮТ НА ПЯТКИ

С прекращением поставок американского СПГ в Китай экономических перспектив практически лишился проект Magnolia LNG – строительство терминала в американском штате Луизиана для экспорта СПГ. Осенью 2018 года американские СМИ со ссылкой на представителя компании сообщили, что из-за проблем с китайскими клиентами после начала обострения торгового противостояния США и КНР финальное решение по инвестициям в проект было временно отложено.

Финансовый директор австралийской компании Liquefied Natural Gas Limited (LNGL) Лю Ин, которой и принадлежит этот проект, заявила РИА Новости, что после встречи двух лидеров в Аргентине позитивно смотрит на будущее строительства в Луизиане. "Встреча между президентами Трампом и Си (Цзиньпином) – позитивный сигнал того, что развитие проектов СПГ в США не будут заложниками торговых конфликтов", — сказала она.

"Эта (встреча) гарантирует, что такие проекты, как Magnolia LNG будут в состоянии подписать долгосрочные контракты на экспорт СПГ с покупателями из Китая без негативных внешних факторов. Мы продолжим прикладывать усилия по продвижению проекта Magnolia LNG на глобальном рынке наряду с тем, как мы продолжаем движение к заключительному решению по инвестициям", — добавила Лю Ин.

С ней соглашается и внештатный профессор Джоржтаунского Университета Эдвард Чоу. Он отмечает, что "интерес китайских компаний к СПГ из США все еще есть".

Сакмар также считает, что в случае достижения договоренностей между двумя странами, китайские компании будут заинтересованы в участии в проекте Alaska Gasline Development Corp. по строительству инфраструктуры для СПГ Alaska LNG. Финальное решение по инвестициям в этот проект стоимостью 43 миллиарда долларов ожидается в 2020 году. "Это крупный проект, он близок к Китаю. Если Пекин хочет продемонстрировать добрый жест в вопросе сокращения торгового баланса, он будет участвовать именно в этом проекте", — говорит собеседник агентства.

Но добавляет, что "многие другие поставщики США были бы счастливы, если бы Китай подписал с ними больше долгосрочных контрактов". "Я думаю, что торговые противоречия затруднили продвижение в этом вопросе. Ведь у Китая много опций. Это, в том числе Канада. Много мест, куда Китай может инвестировать. Кроме того, у Китая скоро будет газопровод из России. Китай — очень важный игрок. И борьба за него идет очень серьезная", — подчеркнула она.

Поставки газа по газопроводу "Сила Сибири" в Китай, как ожидается, начнутся в 2019 году. Его мощности рассчитаны на транспортировку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай ежегодно.