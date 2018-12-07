МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Доходы России от экспорта нефти в январе-октябре выросли на 38,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 106,59 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Общий объем экспорта нефти за десять месяцев снизился на 0,1%, до 213,5 миллиона тонн.

В октябре Россия увеличила экспорт нефти на 2% по сравнению с сентябрем — до 22,244 миллиона тонн. Доходы выросли на 5,6% — до 12,359 миллиарда долларов.

Экспорт нефтепродуктов за январь-октябрь сократился на 0,5%, до 126,541 миллиона тонн, в денежном выражении — вырос на 33,6%, до 65,197 миллиарда долларов. В октябре экспорт нефтепродуктов снизился на 13,7% по сравнению с сентябрем, до 11,252 миллиона тонн, в денежном выражении — на 9,6%, до 6,417 миллиарда долларов.

Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) на 70,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 33,3 миллиона кубометров, а экспорт природного газа — на 7%, до 183,6 миллиарда кубометров.

Доходы РФ от экспорта СПГ в январе-октябре выросли на 83,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, достигнув 4,6 миллиарда долларов.

В октябре экспорт СПГ вырос на 75,9% по сравнению с сентябрем — до 4,2 миллиона кубометров. Доходы РФ от экспорта СПГ увеличились на 21,4% — до 475,6 миллиона долларов.

Доходы РФ от экспорта природного газа за десять месяцев выросли на 30,9% — до 39,9 миллиарда долларов. Экспорт газа в октябре вырос на 0,7% по сравнению с сентябрем — до 17,5 миллиарда кубометров, доходы от экспорта газа в октябре выросли на 12,8% — до 4,6 миллиарда долларов.

В 2017 году, по данным ФТС, Россия экспортировала 210,2 миллиарда кубометров природного газа на 38,1 миллиарда долларов и 24,4 миллиона кубометров СПГ на 3,17 миллиарда долларов.