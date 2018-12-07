МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Россия согласилась сократить нефтедобычу на 200 тысяч баррелей в сутки, сообщает Dow Jones со ссылкой на делегатов ОПЕК.

По их словам, Россия продолжит работать с ОПЕК в следующем году.

Заседание ОПЕК+ состоится в пятницу в Вене. Как ожидается, на нем может быть достигнута окончательная договоренность по уровням добычи нефти альянсом в 2019 году. В четверг в Вене прошла конференция стран ОПЕК, по итогам которой министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что общее решение еще не достигнуто и обсуждение продолжится. Также он отметил, что не уверен в окончательной договоренности, поскольку не известно, согласится ли Россия.