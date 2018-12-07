МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. ОПЕК готова сократить добычу примерно на 800 тысяч баррелей в день в рамках сделки ОПЕК+, предлагает другим участникам соглашения сократить добычу на 400 тысяч баррелей в день, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источник в организации.

"Сокращение ОПЕК составит около 800 тысяч баррелей в день. Предложение о сокращении для стран, не входящих в ОПЕК, составляет около 400 тысяч баррелей в день", — сообщает агентство. При этом источник агентства отметил, что странам еще необходимо провести общую встречу по венскому соглашению.

Источник также сообщил, что ОПЕК получил одобрение от Ирана на сокращение добычи нефти с 2019 года.