ВЕНА, 7 дек /ПРАЙМ/. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ в апреле оценит ситуацию на рынке нефти и сделает необходимые поправки в соглашение о сокращении добычи, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Соглашение достигнуто на первые шесть месяцев (2019 года — ред.). И именно в связи с таким сроком мы договорились сдвинуть нашу встречу, которая обычно проводится в середине года, на апрель, чтобы принять решение на остальную половину года, начиная с июля", — сообщил аль-Фалих журналистам по итогам заседания ОПЕК+.

"Как многие знают, большая часть переизбытка предложения ожидается в первом полугодии 2019 года. И некоторые из наших коллег посчитали, что нужно сначала именно на это обратить внимание и понять, как развивается ситуация во втором квартале, прежде чем брать на себя обязательства на вторую половину года. И это позволит нам сделать также тактические поправки", — отметил министр.