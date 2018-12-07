ВЕНА, 7 дек /ПРАЙМ/. Добыча нефти Саудовской Аравии в декабре составит около 10,7 миллиона баррелей в сутки, в январе будет около 10,2 миллиона баррелей в сутки, заявил министр энергетики страны Халид аль-Фалих.

"Мы добывали в октябре 10,7 миллиона баррелей в сутки… Мы опубликовали цифры по нашей добыче нефти за ноябрь — это 11,1 (миллиона баррелей в сутки — ред.). И я могу вас уверить, что это корректные цифры (по сравнению с показателями, которые дают вторичные источники ОПЕК — ред.)", — сказал аль-Фалих.

Он отметил, что в декабре добыча нефти Саудовской Аравии составит также около 10,7 миллиона баррелей в сутки.

"Сегодня мы ждем предварительных данных за январь, и добыча может составить на уровне 10,2 миллиона баррелей в сутки. Это будет на 500 тысяч баррелей в сутки меньше уровня декабря", — подытожил министр.