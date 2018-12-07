МОСКВА, 7 дек /ПРАЙМ/. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил об уверенности, что США как крупный нефтедобытчик вздохнут с облегчением после ясности, которую принесло рынку решение ОПЕК+.

"Крупнейший нефтегазовый производитель сегодня — это определенно США. И я не просто полагаю, я знаю точно, что производители нефти и газа, а США определенно находятся в этом отношение в числе лидеров, вздохнут с облегчением, поскольку мы обеспечили некую определенность и предсказуемость рынка в 2019 году", — заявил министр.