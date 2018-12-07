МОСКВА, 7 дек /ПРАЙМ/. Принятое ОПЕК+ решение о сокращении добычи позволит сбалансировать мировой нефтяной рынок в течение первого квартала, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Решение, которое сегодня было принято, позволит сбалансировать рынок в течение первого квартала", — сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

В четверг и в пятницу в Вене состоялись встречи министров стран ОПЕК, а также всех стран-участниц сделки ОПЕК+, по результатам которых участники переговоров договорились сократить добычу нефти суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки, из которых на ОПЕК приходится 800 тысяч баррелей.