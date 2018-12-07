МОСКВА, 7 дек /ПРАЙМ/. Бумаги "Ленты" в пятницу завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) падением почти на 8% на новостях о смене гендиректора компании, свидетельствуют данные биржи.

Глобальные депозитарные расписки (GDR) "Ленты" по итогам торгов подешевели на 7,75%, до 3,27 доллара. Ранее в пятницу ритейлер сообщил, что меняет гендиректора, Яна Дюннинга на этой должности заменит коммерческий директор компании Герман Тинга.

Другие российские компании закрыли лондонские торги преимущественно в плюсе. Стоимость бумаг "Роснефти" выросла на 3,19%, до 6,54 доллара, "Лукойла" — на 4,41%, до 79,98 доллара, "Новатэка" — на 0,06%, до 169 долларов. Бумаги "Газпрома" подорожали на 3,54%, до 4,92 доллара, "Газпром нефти" — на 2,15%, до 28,53 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" увеличилась на 1,41%, до 19,08 доллара, НЛМК — на 1,38%, до 23,21 доллара, "Северстали" — на 1,2%, до 14,3 доллара.

Бумаги ВТБ подорожали на 1,56%, до 1,24 доллара, Сбербанка — на 2,36%, до 11,69 доллара. Цена расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась на 0,58%, до 17 долларов.

Расписки "Магнита" выросли в цене на 4,61%, до 13,86 доллара, АФК "Система" — на 1,74%, до 2,46 доллара.